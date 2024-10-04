Inter - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı sürüyor. 7. hafta maçında Inter ile Torino kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Torino maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.