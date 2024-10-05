Juventus - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Cagliari 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Cagliari maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Cagliari maçı 6 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.