Haberler İtalya Serie A Monza - Atalanta ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Atalanta ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Monza ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Monza - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 12:30
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Monza - Atalanta ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Monza ile Atalanta, İtalya Serie A'nın 33. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Atalanta maçı 21 Nisan Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz.

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