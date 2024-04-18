Haberler İtalya Serie A Cagliari - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 13:50
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Cagliari - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Cagliari - Juventus maçı 19 Nisan Cuma günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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