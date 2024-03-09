Haberler İtalya Serie A Bologna 0-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Inter ligde durdurulamıyor!

Bologna 0-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Inter ligde durdurulamıyor!

İtalya Serie A'nın 28. hafta karşılaşmasında Inter deplasmanda Bologna'yla kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve üst üste 10. galibiyetini aldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 22:45
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Bologna 0-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Inter ligde durdurulamıyor!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi.

Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan mücadelenin 37. dakikasında rakip fileleri havalandıran Yann Aurel Bisseck, Inter'e tek gollü galibiyeti getirdi.

Inter formasıyla maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 61 dakika sahada kaldı.

Serie A'da üst üste 10. galibiyetini alarak puanını 75 yapan lider Inter, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Juventus ile arasındaki farkı 18'e çıkardı. Ligde 6 haftalık galibiyet serisi sona eren Bologna ise 51 puanla 4. sırada yer aldı.

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