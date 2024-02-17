Flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! "Milan çok pişman"

Gösterdiği performansla Inter'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın eski hocası Sacchi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalyan ekibinin eski teknik direktörlerinden Arrigo Sacchi, 2021 yılında Inter'e kaptırılan milli oyuncunun Milan'ın en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

"MİLAN ÇOK PİŞMAN!"

Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi yaptığı açıklamada, "Milan'ın en büyük pişmanlığı Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e kaptırılması oldu. Her zaman üst düzey bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Milan'da on numara olarak oynuyordu. Inter'de oyun kurucu rolüyle orta sahanın merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.