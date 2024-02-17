Haberler İtalya Serie A Flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! "Milan çok pişman"

Flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! "Milan çok pişman"

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, eski takımı Milan cephesinden flaş bir açıklama geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 14:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Flaş Hakan Çalhanoğlu sözleri! "Milan çok pişman"

Gösterdiği performansla Inter'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın eski hocası Sacchi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalyan ekibinin eski teknik direktörlerinden Arrigo Sacchi, 2021 yılında Inter'e kaptırılan milli oyuncunun Milan'ın en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

"MİLAN ÇOK PİŞMAN!"

Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi yaptığı açıklamada, "Milan'ın en büyük pişmanlığı Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e kaptırılması oldu. Her zaman üst düzey bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Milan'da on numara olarak oynuyordu. Inter'de oyun kurucu rolüyle orta sahanın merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın kızı Ada 1 yaşına bastı! İşte minik Ada'nın doğum gününden aile pozları...
SON DAKİKA | Erzincan İliç'teki toprak kaymasında acı gerçek ortaya çıktı! Bakan Bayraktar son durumu açıkladı
Buruk'tan rotasyon! İşte A.Gücü maçı muhtemel 11'i
Semih'in menajerinden transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Martinez Icardi'yi geçti!
Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman?
ENGELLİLERE MÜJDE | Bakan duyurdu: 2 bin 392 engelli ataması yapılacak
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 17 Şubat Cumartesi
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 ŞUBAT 2024 | Ay İkizler burcunda! Bol paylaşımlı bir gün olacak
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Real Betis - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 12:58
Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman? Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman? 12:55
Granada - Almeira maçı ne zaman? Granada - Almeira maçı ne zaman? 12:52
Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman? 12:49
Luton Town - Manchester United maçı ne zaman? Luton Town - Manchester United maçı ne zaman? 12:39
Sheffield United - Brighton maçı ne zaman? Sheffield United - Brighton maçı ne zaman? 12:36
Daha Eski
G.Saray'da Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar G.Saray'da Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar 12:19
İşte Quaresma transferinin gerçekleşmeme nedeni! İşte Quaresma transferinin gerçekleşmeme nedeni! 12:13
Rizespor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu Rizespor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu 12:11
Martinez Icardi'yi geçti! Martinez Icardi'yi geçti! 12:03
F.Bahçe Rizespor deplasmanında! F.Bahçe Rizespor deplasmanında! 11:56
Kupada şampiyon belli oluyor! Kupada şampiyon belli oluyor! 11:50