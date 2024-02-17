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Lautaro Martinez Icardi'yi geçti!

Son dakika spor haberleri... Serie A'da Inter'in Salernitana'yı 4-0 yendiği maçta 1 gol kaydeden Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez, vatandaşı Icardi'nin 124 gollük rekorunu kırdı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 12:11
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Lautaro Martinez Icardi'yi geçti!

Serie A'nın 25. haftasında lider Inter, Salernitana'yı konuk etti. Milano temsilcisi 17. dakikada Thuram ile öne geçti, 19. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı. Denzel Dumfries, 40. dakikada ilk yarının skorunu belirledi. Marko Arnautovic, 90+1'de maça son noktayı koydu.

Mücadeleyi 4-0 kazanan Inter, puanını 63 yaptı. Inter bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın takipçisi Juventus'a 10 puan fark attı. Salernitana 13 puanda kaldı.

LAUTARO MARTINEZ ICARDI'NİN REKORUNU KIRDI

Inter'de iz bırakan oyuncular arasında yer alan Mauro Icardi, İtalyan ekibinde kaptanlığa kadar yükselmişti. Tecrübeli oyuncu, Inter'de en çok gol atan Arjantinli oyuncu unvanının sahibiydi.

NTV'de yer alan habere göre Salernitana ağlarını havalandıran Lautaro Martinez, Inter formasıyla 125 gole ulaştı ve kulübün en çok gol atan Arjantinli oyuncusu oldu. Mauro Icardi, Inter'de 124 gol atmıştı.

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