Kenan Yıldız ile Juventus yeni sözleşmede anlaştı!

İtalya Serie A devi Juventus'ta ortaya koyduğu oyunla ve attığı gollerle Avrupa devlerini peşine takmayı başaran genç futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Tuttosport'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak için düğmeye bastı.