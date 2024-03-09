Kenan Yıldız ile Juventus yeni sözleşmede anlaştı!
Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, kulübü ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. Yıldız ismin kontratında o madde de yer alacak. İşte ayrıntılar...
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Öte yandan Kenan Yıldız cephesinin, oyuncunun sözleşmesine serbest kalma bedeli koymak istediği haber detayında yer aldı. Yine haberde Juventus'taki birçok futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin Kenan Yıldız'ın kontratına da ekleneceği kaydedildi.
Bu sezon İtalya Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 19 maçta süre alan Kenan Yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi.
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