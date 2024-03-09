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Kenan Yıldız ile Juventus yeni sözleşmede anlaştı!

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, kulübü ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. Yıldız ismin kontratında o madde de yer alacak. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 14:21
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Kenan Yıldız ile Juventus yeni sözleşmede anlaştı!

İtalya Serie A devi Juventus'ta ortaya koyduğu oyunla ve attığı gollerle Avrupa devlerini peşine takmayı başaran genç futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Kenan Yıldız ile Juventus yeni sözleşmede anlaştı!

Tuttosport'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak için düğmeye bastı.

Kenan Yıldız ile Juventus yeni sözleşmede anlaştı!

Siyah-beyazlı kulübün, sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Kenan Yıldız ile 2029'a kadar sürecek olan yeni bir sözleşmeye imza atmak istediği aktarıldı.

Kenan Yıldız ile Juventus yeni sözleşmede anlaştı!

Öte yandan Kenan Yıldız cephesinin, oyuncunun sözleşmesine serbest kalma bedeli koymak istediği haber detayında yer aldı. Yine haberde Juventus'taki birçok futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin Kenan Yıldız'ın kontratına da ekleneceği kaydedildi.

Kenan Yıldız ile Juventus yeni sözleşmede anlaştı!

Bu sezon İtalya Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 19 maçta süre alan Kenan Yıldız, 3 gollük bir performans sergiledi.

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