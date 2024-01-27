Juventus 1-1 Empoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 22. hafta maçında Juventus ile Empoli karşı karşıya geldi.

Juventus rakibi ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Vlahovic kaydetti.

Empoli'den ise 70. dakikada Baldanzi skoru 1-1'e getirdi.

Bu maçın ardından Juventus ligde 53 puanla maç fazlasıyla lider konumda yer alıyor.

Empoli ise 17 puanla 19. sırada bulunuyor.

KENAN YILDIZ SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU!

A Milli Takım'ın futbolcusu Kenan Yıldız, 78. dakikada Kostic'in yerine oyuna dahil oldu.