Haberler İtalya Serie A Inter'de Federico Dimarco'nun sözleşmesi uzatıldı

Inter'de Federico Dimarco'nun sözleşmesi uzatıldı

İtalyan ekibi Inter, 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Federico Dimarco’nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 14:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Inter'de Federico Dimarco'nun sözleşmesi uzatıldı

İtalya Serie A temsilcisi Inter, iç transferde başarılı oyuncularıyla sözleşme görüşmelerine başladı. Mavi-siyahlılar 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Federico Dimarco'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Dimarco ile ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, hassas sol ayağı ve üstün taktik zekası, sol kanat rolündeki dinamizminden bahsedilirken, İtalyan futbolcunun, 2'şer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olduğu bahsedildi.

Dimarco, bu sezon Serie A'da oynadığı 15 maçta 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

DİĞER
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sının eşi de oyuncu çıktı! İşte Ceren Karakoç'un 10 yıllık eşi...
Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası provokasyon peşinde koşanlara soruşturma! Azad Yılmaz gözaltına alındı
Transferde beklenmedik gelişme! G.Saray'a rakip çıktı
Savic F.Bahçe'ye transfer olacak mı? İşte yanıtı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Juventus - Roma maçı ne zaman?
Milan - Sassuolo maçı ne zaman?
YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Resimli yılbaşı mesajları
KURUMSAL YILBAŞI MESAJLARI 2024 | Yöneticiye, müdüre, iş arkadaşına yeni yıl mesajları
SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Eşe, nişanlıya, sevgiliye romantik yılbaşı mesajları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla'dan sürpriz karar! Fernando... Sevilla'dan sürpriz karar! Fernando... 15:46
G.Saray'dan flaş kaleci hamlesi! G.Saray'dan flaş kaleci hamlesi! 15:38
F.Bahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! F.Bahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! 15:33
Federico Dimarco'nun sözleşmesi uzatıldı Federico Dimarco'nun sözleşmesi uzatıldı 14:54
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 14:41
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 14:26
Daha Eski
Derbi yeni tarih belli mi? Derbi yeni tarih belli mi? 14:17
Transferde beklenmedik gelişme! G.Saray'a rakip çıktı Transferde beklenmedik gelişme! G.Saray'a rakip çıktı 14:05
Celtic - Rangers maçı ne zaman? Celtic - Rangers maçı ne zaman? 13:47
Terim ilk transferini yaptı! Terim ilk transferini yaptı! 13:33
Tottenham - Bournamouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig Tottenham - Bournamouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig 13:31
Fulham - Arsenal maçı ne zaman? Fulham - Arsenal maçı ne zaman? 13:26