Haberler İtalya Serie A Milan - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Milan ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 14:21 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 14:31
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Milan - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Milan ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Sassuolo maçı 30 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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