Udinese-Milan maçında Maignan'a ırkçı tezahüratlar yapıldı!

İtalya Serie A'da Udinese-Milan maçı, Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle 34. dakikada durduruldu. Milanlı oyuncular, soyunma odasına gitti.

Milanlı oyuncular sahaya 10 dakika sonra geri döndü. Maç kaldığı yerden devam etti.

MILAN'DAN MAIGNAN PAYLAŞIMI

Olay sonrasında Milan'dan destek paylaşımı geldi.

Mike Maignan paylaşımında "Bu oyunda ırkçılığa yer yok: Dehşet içindeyiz. Seninleyiz Mike." ifadeleri kullanıldı.

There is absolutely no place in our game for racism: we are appalled. We are with you, Mike.#WeRespAct pic.twitter.com/GR52R7RR7G