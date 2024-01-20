Haberler İtalya Serie A Udinese-Milan maçında Maignan'a ırkçı tezahüratlar yapıldı!

Udinese-Milan maçında Maignan'a ırkçı tezahüratlar yapıldı!

İtalya Seria'da oynanan Udinese-Milan maçında konuk ekibin kalecisi Mike Maignan'a ırkçı tezahüratlar yapıldı. Milanlı oyuncular, soyunma odasına gitti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 23:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 23:54
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Udinese-Milan maçında Maignan'a ırkçı tezahüratlar yapıldı!

İtalya Serie A'da Udinese-Milan maçı, Mike Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle 34. dakikada durduruldu. Milanlı oyuncular, soyunma odasına gitti.

Milanlı oyuncular sahaya 10 dakika sonra geri döndü. Maç kaldığı yerden devam etti.

MILAN'DAN MAIGNAN PAYLAŞIMI

Olay sonrasında Milan'dan destek paylaşımı geldi.

Mike Maignan paylaşımında "Bu oyunda ırkçılığa yer yok: Dehşet içindeyiz. Seninleyiz Mike." ifadeleri kullanıldı.

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