Haberler İtalya Serie A Juventus - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Juventus ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Juventus - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Juventus ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Sassuolo maçı 16 Ocak Salı günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Oyuncu Seda Tosun’dan olay pozlar! 'Boşanma yaradı'
AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarih belli oldu! Adım adım 31 Mart zaferine! Deprem illerinde büyük değişim
Krunic'ten transfer itirafı! "Görüşmeler..."
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atalanta - Frosinone maçı ne zaman?
Milan 3 puanı 3 golle aldı!
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 17:02
Avustralya Açık'ta Osaka şoku! Avustralya Açık'ta Osaka şoku! 16:47
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı 16:42
Sivasspor'da Kupa maçı hazırlıkları! Sivasspor'da Kupa maçı hazırlıkları! 16:42
Gana'nın teknik direktörüne saldırı girişimi! Gana'nın teknik direktörüne saldırı girişimi! 16:26
Mert Hakan'dan flaş hareket! Mert Hakan'dan flaş hareket! 16:24
Daha Eski
Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular Batshuayi'ye talip var! Teklifi böyle duyurdular 16:20
Manisa FK'da Trabzonspor mesaisi! Manisa FK'da Trabzonspor mesaisi! 16:19
Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 16:19
Getafe - Sevilla maçı ne zaman? Getafe - Sevilla maçı ne zaman? 16:12
Juventus - Sassuolo maçı ne zaman? Juventus - Sassuolo maçı ne zaman? 16:09
Hatayspor Kupadı'daki Sakarya maçına hazır! Hatayspor Kupadı'daki Sakarya maçına hazır! 16:02