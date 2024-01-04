Haberler İtalya Serie A Bologna - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Bologna ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Bologna - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:01
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Bologna - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Bologna ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Genoa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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