Bologna - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Bologna ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Genoa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...