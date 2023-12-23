Haberler İtalya Serie A Roma 2-0 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

Roma 2-0 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Roma ile Napoli karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Roma oldu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 00:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Roma 2-0 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 17. hafta maçında Roma ile Napoli kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Pellegrini ve 90+6. dakikada Lukaku kaydetti.

Ayrıca mücadelede Napoli'de Politano 66. dakikada kırmızı kart gördü.

86. dakikada ise Osimhen 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın ardından Roma 28 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.

Napoli ise 27 puanla 7. sırada bulunuyor.

DİĞER
Pelin Akil ve Anıl Altan ayrılık iddiaları sonrası paylaşımlarını sürdürdü! İşte ünlü çiftin o paylaşımları!
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: 29 terör hedefi imha edildi!
İstanbulspor'un cezası belli oldu!
G.Saray resmen açıkladı! Davinson ve Ziyech...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Osimhen imzayı attı! 130 milyon Euro
Inter - Lecce maçı ne zaman?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma evinde Napoli'yi devirdi! Roma evinde Napoli'yi devirdi! 00:47
Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... 00:04
İstanbulspor'un cezası belli oldu! İstanbulspor'un cezası belli oldu! 23:23
Fred ve Mert Hakan'ın cezası açıklandı! Fred ve Mert Hakan'ın cezası açıklandı! 23:21
Icardi'den Fenerbahçe derbisi paylaşımı Icardi'den Fenerbahçe derbisi paylaşımı 22:36
Hakan asist yaptı Inter kazandı Hakan asist yaptı Inter kazandı 22:06
Daha Eski
Denswil: Hedefimiz kazanmaktı ama... Denswil: Hedefimiz kazanmaktı ama... 21:43
Batista Mendy: Beklediğimiz şey bu değildi Batista Mendy: Beklediğimiz şey bu değildi 21:41
Çağdaş Atan: Bereberlik maçın hakkıydı Çağdaş Atan: Bereberlik maçın hakkıydı 21:38
Çağlar kırmızı gördü Atletico kazandı! Çağlar kırmızı gördü Atletico kazandı! 21:35
Avcı: Kazanmaya daha yakındık! Avcı: Kazanmaya daha yakındık! 21:27
G.Saray resmen açıkladı! Davinson ve Ziyech... G.Saray resmen açıkladı! Davinson ve Ziyech... 21:26