Roma 2-0 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 17. hafta maçında Roma ile Napoli kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Pellegrini ve 90+6. dakikada Lukaku kaydetti.

Ayrıca mücadelede Napoli'de Politano 66. dakikada kırmızı kart gördü.

86. dakikada ise Osimhen 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın ardından Roma 28 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.

Napoli ise 27 puanla 7. sırada bulunuyor.