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Napoli'de Walter Mazzarri dönemi

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Rudi Garcia'dan boşalan teknik dirketörlük görevine Walter Mazzarri'yi getirdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 18:33
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Napoli'de Walter Mazzarri dönemi

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan Napoli, sezon başında görevinden ayrılan Luciano Spalletti'nin yerine Rudi Garcia'yı teknik direktörlüğe getirmişti.

Sezona iyi başlayamayan Napoli, 12 hafta sonunda lider Inter'in 10 puan gerisinde kaldı.

Napoli'de Rudi Garcia dönemi son bulurken, yerine gelen isim belli oldu. Son şampiyonun başına, takımın eski teknik direktörlerinden Walter Mazzarri getirildi.

62 yaşındaki Walter Mazzarri, Napoli'de daha önce 2009-2013 yılları arasında görev yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca Napoli'nin yanı sıra Acireale, Pistoiese, Livorno, Reggina, Sampdoria, Inter, Watford, Torino ve Cagilari takımlarını çalıştırdı.

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