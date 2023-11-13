Napoli'de Tudor sesleri

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de, teknik direktör değişikliği için hazırlıklar başladı.

Geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan Luciano Spalletti'nin yerine koltuğu Rudi Garcia'ya emanet eden Napoli, bu seferde Garcia ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Garcia ile ayrılığı yakın zaman içerisinde açıklayacak.

Napoli'de teknik direktörlük koltuğu yerine düşünülen ilk isim ise son olarak Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor.

İtalya Serie A'da geride kalan 12 haftada Napoli, 21 puan toplayarak 4. sırada yer aldı. İtalyan temsilcisi, Real Madrid, Braga ve Union Berlin'in olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 7 puan topladı.