Haberler İtalya Serie A Fiorentina 0 - 1 Juventus ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fiorentina 0 - 1 Juventus ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Seri A'da 11. hafta mücadelesinde Juventus deplasmanda Fiorentina'nın konuğu oldu. Siyah-beyazlılar ilk yarıda bulduğu tek golle 3 puanı alan taraf oldu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 00:52
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Fiorentina 0 - 1 Juventus ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Seri A'da 11. hafta müsabakasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi.

Juventus ilk yarının başında 10. dakikada Fabio Miretti'nin ayağından bulduğu golle 3 puanı tek golle aldı.

Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Aldığı galibiyetin ardından Massimiliano Allegri'nin öğrencileri puanını 26'ya yükseltti.

Fiorentina ise 17 puanda kaldı.

JUVE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

İtalya Seri A'da oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, son mağlubiyetini 5. haftada Sassuolo karşısında 4-2'lik skorla almıştı.

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