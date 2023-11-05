Fiorentina 0 - 1 Juventus ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Seri A'da 11. hafta müsabakasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi.
Juventus ilk yarının başında 10. dakikada Fabio Miretti'nin ayağından bulduğu golle 3 puanı tek golle aldı.
Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Aldığı galibiyetin ardından Massimiliano Allegri'nin öğrencileri puanını 26'ya yükseltti.
Fiorentina ise 17 puanda kaldı.
JUVE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR
İtalya Seri A'da oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, son mağlubiyetini 5. haftada Sassuolo karşısında 4-2'lik skorla almıştı.