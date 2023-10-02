Fiorentina 3 - 0 Cagliari (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Fiorentina ile Cagliari karşı karşıya geldi.
Artemio Franchi Stadyumu'ndaki mücadelenin henüz 3. dakikasında Fiorentina, Nicolas Gonzalez'in golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 21. dakikada Dossena'nın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkartırken, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Maça son noktayı koyan isim, 90+4'te M'Bala Nzola oldu ve Fiorentina karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Fiorentina bu galibiyetle puanını 14'e yükselterek haftayı 5. sırada kapattı. Ligde galibiyeti bulunmayan Cagliari ise 2 puanda kalarak puan cetvelinin son sırasından kurtulamadı.