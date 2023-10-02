Haberler İtalya Serie A Fiorentina 3 - 0 Cagliari (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fiorentina 3 - 0 Cagliari (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fiorentina, İtalya Serie A'nın 7. haftasında sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 3-0 mağlup etti. Floransa ekibinin golleri Nicolas Gonzalez, Dossena (k.k) ve M'Bala Nzola'dan geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 23:46
Fiorentina 3 - 0 Cagliari (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Fiorentina ile Cagliari karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadyumu'ndaki mücadelenin henüz 3. dakikasında Fiorentina, Nicolas Gonzalez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 21. dakikada Dossena'nın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkartırken, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maça son noktayı koyan isim, 90+4'te M'Bala Nzola oldu ve Fiorentina karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Fiorentina bu galibiyetle puanını 14'e yükselterek haftayı 5. sırada kapattı. Ligde galibiyeti bulunmayan Cagliari ise 2 puanda kalarak puan cetvelinin son sırasından kurtulamadı.

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