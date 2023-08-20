Haberler İtalya Serie A Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 17:20
Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDİNESE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Juventus maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Yok artık Lionel Messi! 7 maçta kupa kazandı, dünya futbol tarihinde kırılması güç bir rekorun sahibi oldu...
Başkan Erdoğan Macaristan'a gitti! Orban ile bir araya geldi: Ticarette 6 milyar dolar hedefi, ikili ilişkiler, İsveç ve NATO...
Transferde büyük bomba! Dünya devi Nelsson'u istiyor
Talisca adım adım Beşiktaş'a! Kulübünden flaş karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lecce - Lazio maçı saat kaçta?
Sassuolo - Atalanta maçı saat kaçta?
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:49
Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? 16:36
Trabzonspor'dan hakem açıklaması! Trabzonspor'dan hakem açıklaması! 16:35
Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı! Avusturya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı! 16:23
TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI CANLI İZLE 16:19
F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı! 16:04
Daha Eski
Udinese - Juventus maçı saat kaçta? Udinese - Juventus maçı saat kaçta? 15:51
Lecce - Lazio maçı saat kaçta? Lecce - Lazio maçı saat kaçta? 15:48
Deniz Öncü Moto3'ün Avusturya ayağında 1. oldu Deniz Öncü Moto3'ün Avusturya ayağında 1. oldu 15:45
Merih'in ardından Al Ahli'ye bir Türk daha! Merih'in ardından Al Ahli'ye bir Türk daha! 14:17
Aston Villa - Everton maçı saat kaçta? Aston Villa - Everton maçı saat kaçta? 14:23
West Ham United - Chelsea maçı saat kaçta? West Ham United - Chelsea maçı saat kaçta? 14:27