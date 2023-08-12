Haberler İtalya Serie A Hakan - Sinem Çalhanoğlu çifti üçüncü çocuklarını bekliyor!

Hakan - Sinem Çalhanoğlu çifti üçüncü çocuklarını bekliyor!

Son dakika spor haberleri... Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu'dan müjdeli haber geldi. Çift, 3. çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:39
Hakan - Sinem Çalhanoğlu çifti üçüncü çocuklarını bekliyor!

İlk çocuklarını Lilya'yı kucağına alan çift, 2021 yılında ise ikinci çocukları Ayaz'a kavuşmuştu. Takvim'de yer alan habere göre İtalya'nın Inter takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan bir mutlu haber daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da eşiyle olan fotoğrafının altına hamile kadın emojisi koyup, "Sabırsızlıkla bekliyorum" diyen Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

Öte aydan önceki gün ailesiyle gezintiye çıkan Çalhanoğlu çocukları ve eşiyle neşeli bir gün geçirdi. Gittikleri yerden fotoğraflar paylaşan Sinem Çalhanoğlu'nun da belirginleşen karnı dikkat çekti. Çiftin çocuklarının cinsiyeti henüz belli olmadı.

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