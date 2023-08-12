Hakan - Sinem Çalhanoğlu çifti üçüncü çocuklarını bekliyor!

İlk çocuklarını Lilya'yı kucağına alan çift, 2021 yılında ise ikinci çocukları Ayaz'a kavuşmuştu. Takvim'de yer alan habere göre İtalya'nın Inter takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan bir mutlu haber daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da eşiyle olan fotoğrafının altına hamile kadın emojisi koyup, "Sabırsızlıkla bekliyorum" diyen Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

Öte aydan önceki gün ailesiyle gezintiye çıkan Çalhanoğlu çocukları ve eşiyle neşeli bir gün geçirdi. Gittikleri yerden fotoğraflar paylaşan Sinem Çalhanoğlu'nun da belirginleşen karnı dikkat çekti. Çiftin çocuklarının cinsiyeti henüz belli olmadı.