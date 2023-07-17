Haberler İtalya Serie A Roma El Shaarawy'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

Roma El Shaarawy'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, El Shaarawy ile olan sözleşmeyi 2025 yılına kadar uzattıklarını açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 15:07
Roma El Shaarawy'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

İtalyan ekibi Roma, 30 yaşındaki futbolcu El Shaarawy ile olan sözleşmeyi 2025 yılına kadar uzattıklarını açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Roma, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezon planlamasına devam ediyor. Roma, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu El Shaarawy'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzattığını bildirdi. Shaarawy, yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı formayı tekrar giyme fırsatı verildiği için kulübe teşekkür ederken, burada ikinci bir aile bulduğunu ve Roma taraftarına kendisine her zaman hissettirdikleri sevginin karşılığını performansıyla onlara göstermek istediğini söyledi.

30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Roma formasıyla 29'u İtalya Serie A, 11'i UEFA Avrupa Ligi, 2'de İtalya Kupası olmak üzere toplam 42 maçta forma giyerken, 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Karakolluk oldu! Dilan Çıtak Tatlıses'in havalimanındaki zor anları! 'Her şeyi fırlattım, hala şoktayım'
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden Özkan Uğur'un vefatından sonra bu kez "Tatile gidiyorum" dedi ortalık karıştı! "Haddinizi bilin..."
F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!
Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Borini Sampdoria’da
Süper Lig'den İtalya'ya transfer! Resmen imzaladı
Aşure günü ne zaman 2023?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Avusturya'daki son sınavına çıkıyor! G.Saray Avusturya'daki son sınavına çıkıyor! 15:11
Roma El Shaarawy ile sözleşme uzattı! Roma El Shaarawy ile sözleşme uzattı! 15:07
F.Bahçe Sedat Karabük ile anlaşma sağladı! F.Bahçe Sedat Karabük ile anlaşma sağladı! 14:58
Uğurcan Çakır'dan gençlere destek! Uğurcan Çakır'dan gençlere destek! 14:54
Gençlik ve Spor Bakanı Bak spor yatırımlarını inceledi Gençlik ve Spor Bakanı Bak spor yatırımlarını inceledi 14:46
İlkay Gündoğan Barcelona ile imzaladı! İlkay Gündoğan Barcelona ile imzaladı! 14:42
Daha Eski
G.Saray'da sürpriz Berkan gelişmesi! Transferi... G.Saray'da sürpriz Berkan gelişmesi! Transferi... 14:26
Salih Uçan bombası! Yeni takımı... Salih Uçan bombası! Yeni takımı... 14:23
F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi! F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi! 13:17
Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! 12:30
Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! 12:27
Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! 12:12