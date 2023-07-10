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Fabio Borini İtalya'ya geri döndü!

İtalya Serie B takımlarından Sampdoria, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Fabio Borini'yi transfer etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:30
Fabio Borini İtalya'ya geri döndü!

Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Fabio Borini'nin yeni adresi belli oldu.

İtalyan oyuncu, Karagümrük'ten eski hocası Andrea Pirlo'nun başına geçtiği Sampdoria'ya transfer oldu.

32 yaşındaki Borini, İtalya Serie B ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sampdoria kulübü de transferi resmen duyurdu.

Ocak 2021'de Fatih Karagümrük'e transfer olan Borini, İstanbul temsilcisiyle oynadığı 75 maçta 36 gol, 15 asist kaydetti.

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