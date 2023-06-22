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TRANSFER HABERLERİ - Inter Merih Demiral için temaslarını sıklaştırdı

Son dakika transfer haberleri... Atalanta ile yollarını ayırması beklenen milli futbolcu Merih Demiral için Serie A devi Inter'in devrede olduğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 12:43
Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Inter Merih Demiral için temaslarını sıklaştırdı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, kulübü ile yol ayrımında. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre bu sezon Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Inter, defans hattını güçlendirmek için gündemine Merih Demiral'ı aldı.

25 yaşındaki savunmacının, Atalanta'da son dönemlerde yedek kaldığı ifade edilirken Skriniar ile D'Ambrosio'nun yerini doldurmak isteyen Inter'in, milli oyuncuyu kiralamak için girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi. Haberde iki kulübün, transferi görüşmek için geçtiğimiz günlerde gizlice bir araya geldiği aktarıldı.

Merih Demiral, geride bıraktığımız sezon Atalanta'da 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.

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