TRANSFER HABERLERİ - Inter Merih Demiral için temaslarını sıklaştırdı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, kulübü ile yol ayrımında. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre bu sezon Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Inter, defans hattını güçlendirmek için gündemine Merih Demiral'ı aldı.

25 yaşındaki savunmacının, Atalanta'da son dönemlerde yedek kaldığı ifade edilirken Skriniar ile D'Ambrosio'nun yerini doldurmak isteyen Inter'in, milli oyuncuyu kiralamak için girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi. Haberde iki kulübün, transferi görüşmek için geçtiğimiz günlerde gizlice bir araya geldiği aktarıldı.

Merih Demiral, geride bıraktığımız sezon Atalanta'da 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.