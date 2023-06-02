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Milan Rafael Leao'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı!

İtalyan temsilcisi Milan'da Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Milan Leao'nun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 17:47
Milan Rafael Leao'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı!

İtalyan temsilcisi Milan, Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao'nun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İtalya Serie A ekibi Milan, Portekizli Rafael Leao ile sözleşme yeniledi. Kırmızı-siyahlılar, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. İtalyan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "AC Milan, Rafael Alexandre da Conceiçao Leao'nun kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar yenilediğini duyurmaktan mutluluk duyar" ifadelerine yer verildi.

2019 yazında Fransız ekibi Lille'den transfer edilen Leao, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 162 maçta 41 gol, 29 asistlik performans sergiledi. Portekizli futbolcu, geçen sezon Serie A'da yılın futbolcusu seçilmişti.

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