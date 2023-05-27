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Fiorentina 2-1 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Fiorentina, evinde Roma'yı konuk etti. Fiorentina, son 5 dakikaya 1-0 geride girdiği karşılaşmayı Jovic ve Ikone'nin golleriyle 2-1 kazandı. Roma bu mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını kaybetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:14
Fiorentina 2-1 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 37.haftasında Fiorentina ile Roma karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadyumu'ndaki mücadeleye hızlı başlayan takım Roma oldu. 11. dakikada Stephan El Shaarawy, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Roma ikinci yarıda da üstünlüğünü uzun bir süre korurken, 85. dakikada Fiorentina'nın golü geldi. Luka Jovic skora dengeyi getiren isim oldu.

Golden sadece 3 dakika sonra Jonathan Ikone, Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadele Fiorentina'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Roma'da maça yedek başlayan Zeki Çelik, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Fiorentina bu galibiyetle puanını 53'e çıkartarak 9. sıraya yükseldi. 60 puanda kalan 6. sıradaki Roma ise Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını kaybetti.

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