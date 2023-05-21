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Napoli 3-1 Inter (MAÇ SONUCU – ÖZET)

İtalya Serie A’nın 36. haftasında şampiyon Napoli, Inter’i 3-1 mağlup etti. Inter’de Hakan Çalhanoğlu bu maçta forma giymedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 21:37
Napoli 3-1 Inter (MAÇ SONUCU – ÖZET)

İtalya Serie A'nın 36. haftasında şampiyon Napoli ile Inter karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 19. dakikada sarı kart gören Napoli'den Roberto Gagliardini, 41. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İkinci yarıda öne geçen taraf Napoli oldu. 67. dakikada Andre Zambo Anguissa, ev sahibini 1-0 öne geçirdi.

82. dakikada Inter, Romelu Lukaku ile eşitliği sağladı. Bu golden 3 dakika sonra Napoli bir kez daha öne geçti. Giovanni Di Lorenzo skoru 2-1'e getirdi. Gianluca Gaetano, 90+5'te son sözü söyledi ve Napoli 3-1 kazandı.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Simeone Inzaghi tarafından dinlendirildi.

Şampiyon Napoli, puanını 86'ya yükseltirken, Inter ise 66 puanda kaldı.

Napoli gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Inter ise evinde Atalanta'yı ağırlayacak.

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