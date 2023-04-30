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Inter 3-1 Lazio (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 32. haftasında Inter, 1-0 geriye düştüğü maçta Lazio'yu Lautaro Martinez (2) ve Robin Gosens'in golleriyle 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 15:26 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 15:26
Inter 3-1 Lazio (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter ile Lazio, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi.

Milano ekibi, rakibini 77 ve 90. dakikalarda Lautaro Martinez ve 83. dakikada Robin Gosens'ın attığı gollerle 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Lazio'nun tek golüyse 30. dakikada Felipe Anderson'dan geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 61'DE GİRDİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Inter bu sonuçla puanını 57'ye yükseltti. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Lazio ise 61 puanda kaldı.

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