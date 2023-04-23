Haberler İtalya Serie A Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Empoli ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 11:00
Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Empoli ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Inter maçı 23 Nisan Pazar günü saat 13.30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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EMPOLI - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Empoli
Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Fazzini; Baldanzi; Piccoli, Caputo

Inter
Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku

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