Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Empoli ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Inter maçı 23 Nisan Pazar günü saat 13.30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👉 Yağ yakıcı yoğurt tarifi için tıklayın

EMPOLI - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Empoli

Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Fazzini; Baldanzi; Piccoli, Caputo

Inter

Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku