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Udinese - Monza: 2-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Gol düellosuna sahne olan maçta Udinese, sahasında ağırladığı Monza ile 2-2 berabere kaldı. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 15:34
Udinese - Monza: 2-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Udinese sahasında Monza ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 18'de Sandi Lovric'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelede ilk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıya iyi başlayan Monza, Colpani'nin 48. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 56'da sahneye çıkan Rovella, konuk takımı 2-1 öne geçirirken müsabakada son sözü 90+2'de penaltıdan attığı golle Beto belirledi ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Udinese puanını 39'a yükseltirken, Monza ise puanını 35'e çıkardı.

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