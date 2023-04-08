Udinese - Monza: 2-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Udinese sahasında Monza ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 18'de Sandi Lovric'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadelede ilk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıya iyi başlayan Monza, Colpani'nin 48. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 56'da sahneye çıkan Rovella, konuk takımı 2-1 öne geçirirken müsabakada son sözü 90+2'de penaltıdan attığı golle Beto belirledi ve maç 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Udinese puanını 39'a yükseltirken, Monza ise puanını 35'e çıkardı.