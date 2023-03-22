Tarihi plan

Avrupa'da sezona damga vuran isimlerin başında gelen Khvicha Kvaratskhelia, Paris-Saint Germain'in radarına girdi. Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Fransızlar, Napoli'nin Gürcü yıldızına kanca attı. 24 yaşındaki oyuncu için gözden çıkartılan paranın 180 milyon euro olduğu iddiası ise gündeme bomba düştü.



MADRİD DE İSTİYOR

Fransız basınında yer alan habere göre PSG, Napoli'nin tüm taleplerini karşılamaya hazır. Kvaratskhelia, 180 milyon euro'ya transfer olursa, Neymar ve Mbappe'nin ardından en fazla bonservis ödenen üçüncü oyuncu olarak adını tarihe yazdıracak. R. Madrid'in de peşinde olduğu 'Kvaradona', bu sezon 29 maçta 13 gol ve 15 asistle yıldızlaştı.