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TRANSFER HABERİ | PSG'den Khvicha Kvaratskhelia hamlesi!

İtalya Serie A'da Napoli formasını terleten Khvicha Kvaratskhelia için Fransız devi PSG kesenin ağzını açtı. Paris ekibi Gürcü oyuncu için 180 milyon Euro'yu gözden çıkadığı aktarılıyor. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 18:09
TRANSFER HABERİ | PSG'den Khvicha Kvaratskhelia hamlesi!
Napoli'nin bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesinde büyük pay sahibi olan Khvicha Kvaratskhelia önemli bir bedelle takımdan ayrılabilir.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Fransız devi Paris Saint-Germain, Gürcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Neymar ve Kylian Mbappe'yi sansasyonel bonservis bedelleriyle kadrosuna katan PSG'nin, Gürcü kanat oyuncusu için 180 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

Arap sermayesine girdikten sonra kabuk değiştiren Newcastle United'ın da, 22 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Napoli forması altında bu sezon 30 maça çıkan Kvaratskhelia, 14 gol, 14 asistlik olağanüstü bir performans ortaya koydu.
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