Haberler İtalya Serie A Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Lazio ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:30
Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lazio - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 22. haftada Lazio ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZİO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Atalanta maçı 11 Şubat Salı günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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LAZIO - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni

Atalanta

Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Boga, Lookman; Hojlund

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