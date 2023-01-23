Kvaratskhelia performansıyla dikkat çekiyor

Napoli'nin Serie A'da bu sezon oynadığı 19 maçın 15'inde forma giyen Kvaratskhelia, 7 gol ve 7 asist kaydetti. Gürcü oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sahaya çıktığı 5 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
KARİYER REKORU KIRDI
Kariyerinde daha önce Dinamo Tiflis, Rustavi, Lokomotif Moskova, Rubin Kazan ve Dinamo Moskova formaları giyen Kvaratskhelia, en yüksek gol ve asist sayısına ulaştığı sezonunu yaşıyor. Dinamo Batum formasıyla geçtiğimiz sezon 8 gol atan Gürcü oyuncu, bu sezon kaydettiği 9 golle bu istatistiği geride bıraktı.
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