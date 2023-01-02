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TRANSFER HABERİ: Merih Demiral paylaşılamıyor! 2 dev talip

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen A Milli yıldızımız Merih Demiral, transferde dev kulüpleri peşine taktı. Manchester United ve Inter'in yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği kaydedildi. Atalanta'nın 20 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu ifade ediliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 19:43
TRANSFER HABERİ: Merih Demiral paylaşılamıyor! 2 dev talip

Atalanta forması giyen Merih Demiral, iki dev ekibin transfer radarına girdi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Manchester United ve Inter, 24 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Manchester United'ın, ara transfer döneminde Atalanta ile transfer için masaya oturup teklif sunma hazırlığında olduğu belirtildi.

ATALANTA 20 MİLYON EURO BEKLİYOR
Inter'in de hem 3'lü savunma tecrübesi, hem de İtalya Ligi'ni tanıması nedeniyle milli futbolcu için görüşmelere hız vereceği aktarıldı.

Öte yandan Atalanta'nın ise Merih Demiral için 20 milyon euro'luk bonservis geliri beklediği ifade edildi. İtalyan temsilcisinin, kiralama tekliflerine de sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Bu sezon İtalya Serie A'da 13 maça çıkan Merih Demiral, 1 kez fileleri havalandırdı.

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