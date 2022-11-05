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Francesco Totti'i aldatan Ilary Blasi'den nafaka talebi!

Son dakika magazin haberleri... Roma'nın efsane ismi Francesco Totti'yi aldattığı gerekçesiyle 20 yıllık evliliği sonlanan Ilary Blasi'den flaş bir hamle geldi. Blasi, Totti'den nafaka talep etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 09:50
Francesco Totti'i aldatan Ilary Blasi'den nafaka talebi!

Francesco Totti ve Ilary Blasi çiftinin 20 yıllık evliliğini ihanet sonlandırdı. Francesco Totti, 20 yıllık eşi tarafından aldatıldığını İtalyan basınına anlattı. 20 yıllık birliktelik sona erdikten sonra Roma'nın efsane futbolcusu yeni aşka yelken açtı. Francesco Totti'yi aldatan Ilary Blasi ise nafaka talebinde bulundu. Ilary Blasi'nin Francesco Totti'den istediği bedel ortaya çıktı.

Francesco Totti'i aldatan Ilary Blasi'den nafaka talebi!

Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, Ilary Blasi'nin kendisini aldattığını öğrendiği sürece dair Correiere della Sera'ya konuştu. 20 yıllık eşinin telefon mesajlaşmalarını yakaladığını belirten Francesco Totti, "Geçen yılın eylül ayında söylentiler vardı. Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. 'İmkansız' dedim. Gerçekten birden fazla diyorlardı. Çok güvendiğim, ömürlük dostlarım bile bana bunu söylemeye başladı. İnanamıyordum. Sonra telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok eskiye dayanıyordu. Şok yaşadım. Ilary'nin başka biriyle sevgili olması. Şoktu! Başkalarına ilgi duyabileceğine inanamadım ama mesajlar oradaydı işte. Otellerde buluşuyorlardı mesajlarda..." açıklamasını yaptı.

Francesco Totti'i aldatan Ilary Blasi'den nafaka talebi!

Mesajları okuduktan sonra depresyona girdiğini açıklayan Francesco Totti şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyi içimde tuttum. Kimseye bir şey söylemedim. 11 yaşımdan beri dostum olan Vito Scala'ya bile anlatamadım derdimi. Sorunlar karşısında gözlerini kapatan biri değilim ama hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladım. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Bana dedi ki; 'Bu yıl Milano'da fazla kalmam gerekecek. Roma'ya daha sonra döneceğim' İnanamadım. Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu."

Francesco Totti'i aldatan Ilary Blasi'den nafaka talebi!

Ilary Blasi'nin kendisini başka kişilerle de aldattığını duyuran 46 yaşındaki efsane futbolcu, "Aldatıldığımı öğrendiğim o ilk günlerde sesimi çıkarmadım. Hala ailemi kurtarabileceğimi düşünüyordum. Bir noktada dayanamadım ve Ilary'e diğer adamı sordum. İnkar etti, tanımadığını söyledi. Sonra bildiğimi fark etti. Bana sadece kahve içmek için görüştüğünü söyledi. Fark ettim ki Mart 2021'de tanışmışlar. Hem o adam varmış, hem de başkaları" diye konuştu. Francesco Totti, Ilary Blasi ile ayrıldıktan hemen sonra yeni aşka yelken açtı. Naomi Bocchi ile birlikte Monaco - Clermont maçını izleyen Francesco Totti, aşkıyla ilk kez görüntülenmişti.

Francesco Totti'i aldatan Ilary Blasi'den nafaka talebi!

İKİLİ ARASINDA BÜYÜK KRİZ

Francesco Totti ile Ilary Blasi arasındaki ihanet krizi daha da büyüdü. Malvarlığı paylaşımı sürerken Francesco Totti, Ilary Blasi'yi saatlerini alıp kaçmakla suçladı. Francesco Totti'den 3 çocuğu olan Ilary Blasi'ni lüks çanta ve ayakkabılarının Francesco Totti tarafından rehin tutulduğu ortaya çıktı. Francesco Totti, Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ne yapmam gerekiyordu? Takas umuduyla çantaları sakladım."

Francesco Totti'i aldatan Ilary Blasi'den nafaka talebi!

NAFAKA TALEBİ

Francesco Totti'nin boşanma aşamasına geldiği Ilary Blasi ile nafaka konusunda anlaşma sağlayamadığı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde; Ilary Blasi'nin Francesco Totti'den aylık 37 bin 500 euro talep ettiği kaydedildi. Ilary Blasi'nin kendisi için 20 bin euro, çocuklarının her biri için 5 bin 800 euro olmak üzere toplamda 37 bin 500 euro talep ettiği aktarıldı. Francesco Totti'nin bu rakamı kabul etmediği ve çocukları için aylık toplam 7 bin euro teklif ettiği, Ilary Blasi'ye ise herhangi bir bedel önermediği yazıldı. Ilary Blasi ve Francesco Totti çiftinin bu yaşananlar sonrası anlaşmalı boşanmasının zor olduğu aktarıldı. İkili arasındaki krizin mahkemede çözüleceği ifade edildi.

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