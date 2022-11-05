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İtalya Serie A’da Başkent derbisi

İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Roma, evinde ezeli rakibi Lazio'yu yarın ağırlayacak. Başkenti Roma'da hayatı durduran "Derby della Capitale" (Başkent Derbisi) Roma'nın evi Olimpico'da saat 20.00'de oynanacak. Milan ve Torino derbileri gibi ülkeyi ekranlara kilitleyen karşılaşmada heyecanlı bir maç izleyicileri bekliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
İtalya Serie A’da Başkent derbisi
İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Roma, evinde ezeli rakibi Lazio'yu yarın ağırlayacak. Başkenti Roma'da hayatı durduran "Derby della Capitale" (Başkent Derbisi) Roma'nın evi Olimpico'da saat 20.00'de oynanacak. Milan ve Torino derbileri gibi ülkeyi ekranlara kilitleyen karşılaşmada heyecanlı bir maç izleyicileri bekliyor. 1929'dan beri oynanan derbideki istatistiklerde Roma uzun süredir önde yer alıyor.
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