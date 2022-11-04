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Kim Min-Jae İtalya'da ayın futbolcusu seçildi!

Son dakika spor haberi: Napoli forması giyen Kim Min-Jae, performansıyla göz dolduruyor. İstikrarlı bir görüntü çizen Güney Koreli savunmacı, eylül ayının ardından ekim ayının da en iyi oyuncusu seçildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 15:56
Kim Min-Jae İtalya'da ayın futbolcusu seçildi!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Kim Min-Jae, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenerbahçe'den Çizme ekibine transfer olan Güney Koreli savunmacı, kulüpte kendini çok çabuk kabul ettirdi.

Teknik direktör Luciano Spalletti de oyuncusunun form durumundan oldukça memnun.

Sergilediği grafikle beğeni toplayan Kim Min-Jae, İtalya'da üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçildi.

Yıldız savunmacı, İtalyan Futbolcular Birliği tarafından İtalya'da ekim ayının oyuncusu seçildi.

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