Kim Min-Jae İtalya'da ayın futbolcusu seçildi!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Kim Min-Jae, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenerbahçe'den Çizme ekibine transfer olan Güney Koreli savunmacı, kulüpte kendini çok çabuk kabul ettirdi.

Teknik direktör Luciano Spalletti de oyuncusunun form durumundan oldukça memnun.

Sergilediği grafikle beğeni toplayan Kim Min-Jae, İtalya'da üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçildi.

Yıldız savunmacı, İtalyan Futbolcular Birliği tarafından İtalya'da ekim ayının oyuncusu seçildi.