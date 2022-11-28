Haberler İtalya Serie A TRANSFER HABERLERİ: Leicester City'li Çağlar Söyüncü'ye Roma kancası!

TRANSFER HABERLERİ: Leicester City'li Çağlar Söyüncü'ye Roma kancası!

İtalya Serie A ekibi Roma, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki milli defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:54 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:58
TRANSFER HABERLERİ: Leicester City'li Çağlar Söyüncü'ye Roma kancası!

Bu sezon çok az şans olduğu Leicester City'den sezon sonunda ayrılacağı öne sürülen milli stoper Çağlar Söyüncü için yeni bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Çağlar Söyüncü'nün durumunu takibe aldı.

Haziran ayı itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan Çağlar'ı FFP kuralları sebebiyle uygun bir transfer olarak gören Roma'nın Çağlar Söyüncü'yü ciddi bir seçenek olarak gördüğü belirtildi. Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla yalnıczca 2 resmi maça çıktı.

DİĞER
SON DAKİKA: Göztepe Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir Valiliği'nden açıklama: Saat 16.34'te 2 sırt çantalı taraftar...
Olmaz demeyin oldu! Ümraniye'de balkona araba düştü
G.Saray'a Oliveira'dan şok haber!
İspanya Almanya maçına damga vurmuştu! İşte hikayesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma yeni transferini resmen açıkladı!
Napoli'den Kim ve Kvaratskhelia hamlesi!
Konya TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağlar Söyüncü için flaş transfer iddiası Çağlar Söyüncü için flaş transfer iddiası 16:54
Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si belli oldu Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si belli oldu 16:52
Sasha Vezenkov ayın MVP'si seçildi! Sasha Vezenkov ayın MVP'si seçildi! 16:31
Milliler Özbekistan berabere kaldı! Milliler Özbekistan berabere kaldı! 16:21
Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? 16:16
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 16:14
Daha Eski
ADO Den Haag'ta Dick Advocaat dönemi ADO Den Haag'ta Dick Advocaat dönemi 16:06
Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti 15:51
Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat 15:41
Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez İstanbul'a geldi! Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez İstanbul'a geldi! 15:18
Fenerbahçe - R.Vallecano maçı saat kaçta? Fenerbahçe - R.Vallecano maçı saat kaçta? 15:13
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi 15:09