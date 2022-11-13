Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 15. haftada Roma ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Torino maçı 13 Kasım Pazar günü saat 17.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ROMA - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato; Zaniolo, Abraham

Torino

Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Pellegri