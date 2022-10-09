Cremonese - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cremonese - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 9. haftada Cremonese ilw Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Napoli maçı 9 Ekim Pazar günü saat 19.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

CREMONESE - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese

Radu; Sernicola, Hendry, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Ascacibar; Okereke, Pickel, Zanimacchia; Dessers

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Kvaratskhelia