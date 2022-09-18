Monza - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 7. haftada Monza ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Juventus maçı 18 Eylül Pazar günü saat 16.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MONZA - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monza

Cragno; Marlon, Mari, Izzo; Birindelli, Rovella, Sensi, Pessina, Augusto; Mota, Caprari

Juventus

Perin; Danilo, Bremer, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic