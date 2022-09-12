Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 6. haftada Empoli ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Roma maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EMPOLI - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Empoli

Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham