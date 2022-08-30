Roma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Monza maçı 30 Ağustos Salı günü saat 21.45'te yapılacak karşılaşmayı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

ROMA - MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham

Monza

Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Augusto; Birindelli, Colpani, Barberis, Sensi, Molina; Caprari, Petagna