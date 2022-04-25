Haberler İtalya Serie A Sassuolo - Juventus: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sassuolo - Juventus: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Mapei Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede konuk takım Juventus 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 23:45
Sassuolo - Juventus: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İtalya Serie A'da Juventus, deplasmanda Sassuolo ile karşılaştı. Torino devi, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada Sassuolo, 38. dakikada Giacomo Raspadori ile öne geçti. Juventus, bu gole 45. dakikada Paulo Dybala ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda skor uzun süre 1-1 devam ederken, Juventus'ta 88. dakikada Moise Kean, sahneye çıkarak takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Sassuolo'da milli futbolcularımız Mert Müldür ve Kaan Ayhan karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus, 66 puana yükseldi. Sassuolo 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, sahasında Venezia'yı ağırlayacak. Sassuolo, Napoli deplasmanına gidecek.
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