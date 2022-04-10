Haberler İtalya Serie A Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Genoa sahasında Lazio'yu konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 10:04
Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa - Lazio karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Lazio maçı 10 Nisan Pazar günü saat 13.30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

Genoa Muhtemel 11'ler
Sirigu, Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova, Destro

Lazio Muhtemel 11'ler
Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Anderson, Immobile, Zaccagni

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