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Inter - Verona 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Inter sahasında Verona'yı ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nicolo Barella ve 30. dakikada Edin Dzeko kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 21:06
Inter - Verona 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter sahasında Hellas Verona'yı konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri; 22. dakikada Nicolo Barella ve 30. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Inter, ligdeki puanını 66'ya yükseltti ve 67 puanlı lider Milan'ı takibini sürdürdü. Hellas Verona ise 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, deplasmanda Spezia ile karşılaşacak. Hellas Verona ise Atalanta'ya konuk olacak.


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