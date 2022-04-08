Son dakika spor haberleri: Franck Ribery iki veliahtını açıkladı! Coman ve Chiesa...

İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da forma giyen Franck Ribery, Tuttosport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki yıldız isim, kendi tarzına benzettiği iki ismi Kingsley Coman ve Federico Chiesa olarak açıkladı.

Ribery konuyla ilgili şunları söyledi:

Kendimi daha çok Coman ve Chiesa'ya benzetiyorum. İkisi de eski takım arkadaşım. Floransa'dayken transfer olur olmaz fark ettim ki Federico'da diğerlerinden farklı bir şeyler var. Benim o yaştaki halime benziyordu. Zamanla, maçları daha iyi geçirmeyi öğreniyorsun. Bu doğal bir süreç.