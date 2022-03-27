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SPOR HABERİ - Hakan Çalhanoğlu da o listede! En çok....

Spor haberi... İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Inter'de top koşturan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 5 büyük ligin merkez orta sahaları arasında "en çok gol şansı yaratma" istatistiğinde altıncı sırada yer aldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 18:25
SPOR HABERİ - Hakan Çalhanoğlu da o listede! En çok....

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki merkez orta saha oyuncuların göz önüne alındığı

Listenin 1 numarasında 17 gol şansı yaratma ile Manchester Cityli Bernardo Silva yer alırken, 2. sırada 16 şans yaratma ile Lens forması giyen Seko Fofana yer aldı. Listenin devamında 14 gol şansı yaratma ile Manchester Cityli Kevin De Bruyne, yine aynı sayı ile Romalı Henrikh Mkhitaryan, 12 gol şansı yaratma ile de Inter'den takım arkadaşları Nicolo Barella ve milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu yer aldı.

Yaz transfer döneminde katıldığı Inter formasıyla bu sezon 36 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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