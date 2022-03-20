Haberler İtalya Serie A Roma 3-0 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET) | Derbide kazanan Roma!

Roma 3-0 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET) | Derbide kazanan Roma!

Spor haberi... İtalya Serie A'da heyecan 30. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Roma sahasında Lazio'yu konuk etti. Dev derbide gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip Roma oldu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 22:20
Roma 3-0 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET) | Derbide kazanan Roma!

İtalya Serie A'nın 30. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakiplerden Roma ile Lazio karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan başkent derbisinde gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 22. dakikalarda Tammy Abraham, 40. dakikada Lorenzo Pellegrini kaydetti.

Evindeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Roma, puanını 51'e yükseltti. 2 maç aradan sonra yenilen Lazio ise 49 puanda kaldı.

TOTTI DE TRİBÜNDEYDİ!

İtalyan derbisini tribünden takip edenler arasında Roma'nın efsane isimlerinden Francesco Totti de vardı. Totti'nin Roma'nın kaydettiği 3. golden sonra yüz ifadesi dikkat çekti.

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