Roma 3-0 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET) | Derbide kazanan Roma!

İtalya Serie A'nın 30. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakiplerden Roma ile Lazio karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan başkent derbisinde gülen taraf 3-0'lık skorla ev sahibi ekip Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 22. dakikalarda Tammy Abraham, 40. dakikada Lorenzo Pellegrini kaydetti.

Evindeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Roma, puanını 51'e yükseltti. 2 maç aradan sonra yenilen Lazio ise 49 puanda kaldı.

TOTTI DE TRİBÜNDEYDİ!

İtalyan derbisini tribünden takip edenler arasında Roma'nın efsane isimlerinden Francesco Totti de vardı. Totti'nin Roma'nın kaydettiği 3. golden sonra yüz ifadesi dikkat çekti.